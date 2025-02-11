ورشة عمل في جامعة عين شمس لتعزيز المهارات المهنية عبر "LinkedIn"

نظمت وحدة دعم الابتكار وريادة الأعمال بكلية الألسن في جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان “LinkedIn والطريق المهني”، بهدف تزويد الطلاب والمعنيين بالمعرفة اللازمة حول كيفية استخدام منصة LinkedIn بشكل احترافي لدعم مسيرتهم المهنية.

وقدم المحاضر أيمن الشربيني؛ الرئيس التنفيذي لـ Influence-me، الورشة التي تناولت كيفية بناء ملف تعريف احترافي على LinkedIn، مع التركيز على تحسين البروفايل الشخصي والمهني للطلاب والباحثين للحصول على فرص عمل.

وشملت الورشة عدة محاور رئيسة أبرزها أهمية LinkedIn كمنصة للتواصل المهني وبناء العلاقات، كيفية تحسين الصورة الشخصية، إضافة العناوين التعريفية المميزة، وتوضيح الخبرات المهنية والمهارات والشهادات.

كما تم التطرق إلى أهمية التفاعل مع الآخرين وبناء شبكة قوية من العلاقات والتواصل مع مسؤولي التوظيف.

وجاءت الورشة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة أماني أسامة كامل حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وبإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد مجدي، مدير وحدة دعم الابتكار وريادة الأعمال.