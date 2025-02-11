محافظ أسوان يعتمد حركة المحليات لتعيين 48 رئيسا وسكرتير قرية

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حركة المحليات لشغل وظيفة رئيس وسكرتير قرية بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك بإجمالي 48 قيادة، وذلك عقب إجراء المقابلات الشخصية لـ 85 متقدما.

وأكد محافظ أسوان أنهم يستهدفوا إجراء هذه الحركة لرؤساء وسكرتير القرى إتاحة الفرصة لقيادات ميدانية قادرة على تحمل المسئولية والوفاء بتطلعات وطموحات الشارع الأسواني لتحقيق نقلة نوعية وحضارية لهذه المحافظة الواعدة، والتي يستحق أهلها تحسين كامل فى مستوى المعيشة والحياه اليومية.

الفترة الماضية شهدت تقييم مستمر للقيادات الحالية

وأوضح المحافظ بأن الفترة الماضية شهدت تقييم مستمر للقيادات الحالية من خلال قدرتهم على التعامل السريع مع مشاكل وهموم ومطالب المواطن البسيط ، علاوة على ما كشفته الجولات الميدانية المفاجئة للوقوف من قرب على مستوى الأداء وتنفيذ توجيهات المحافظ، وخاصة في ملفات النظافة والتجميل والتطوير و الاشغالات والتعديات والتصالح في مخالفات البناء و التقنين وغيرها من الملفات الهامة.