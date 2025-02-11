رئيس جامعة قناة السويس يكلف الدكتورة مها مجدي بالعمل وكيلا لـ"الألسن"

أصدر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا بتكليف الدكتورة مها مجدي، الأستاذ المساعد بقسم اللغة الصينية بكلية الألسن، للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

هذا واستقبل رئيس الجامعة الدكتورة مها مجدي لتسليمها القرار، حيث أعرب عن تمنياته لها بالتوفيق في أداء مهامها الجديدة، مؤكدًا أهمية الدور الذي تضطلع به كلية الألسن في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال تعزيز التواصل الثقافي وتعميق العلاقات الأكاديمية والبحثية بين اللغات والحضارات المختلفة.

وشهد مراسم تسليم القرار الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الألسن، الذي هنأ الدكتورة مها مجدي على توليها المنصب.

وتخرجت الدكتورة مها مجدي في كلية الألسن بجامعة عين شمس، دفعة 2005، وحصلت على درجة الماجستير عام 2013 عن رسالة بعنوان "النقل الصوتي والترجمة الدلالية لأسماء الله الحسنى من العربية إلى الصينية".

وواصلت مسيرتها الأكاديمية حتى نالت درجة الدكتوراه عام 2017 عن أطروحة بعنوان "ظاهرة الحذف في اللغتين العربية والصينية: دراسة تطبيقية على المسرحيات الاجتماعية للأديب الصيني لاوشه والأديب المصري توفيق الحكيم".

ويأتي هذا التكليف في إطار حرص جامعة قناة السويس على دعم الكفاءات الأكاديمية وتمكينها من أداء أدوارها في خدمة المجتمع، بما يواكب التطورات العلمية والثقافية، ويسهم في تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية في مجالات البحث العلمي وخدمة المجتمع.