محافظ قنا يضع حجر أساس لإنشاء محطة معالجة صرف صحي قريتي الأشراف وكرم عمران

وضع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة معالجة

الصرف الصحي لخدمة قريتي الأشراف وكرم عمران، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والنائب مصطفى محمود عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ قنا أن الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تعمل على تنفيذ برنامج "تحسين خدمات المياه والصرف الصحي (IWSP)"، الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في مصر، خاصة في المناطق الريفية وصعيد مصر، فضلا عن توفير خدمات مياه الشرب و الصرف الصحي المستدامة والفعالة للمجتمعات المحلية، مما يساهم في تحسين الصحة العامة وحماية البيئة.

وأضاف "عبدالحليم" أن البرنامج يتم تمويله بشكل مشترك من قبل الحكومة المصرية بنسبة حوالي 31%، بالإضافة إلى مساهمات من خمسة شركاء تنمية أوروبيين، بالتعاون مع بنك التعمير الألماني (KfW)، الاتحاد الأوروبي (EU)، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO).

وأوضح المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي لخدمة قريتي الأشراف وكرم عمران يعد المشروع الرائد في البرنامج، ويتم تنفيذه حاليًا بقيمة تقريبية تصل إلى 506 ملايين جنيه، تحت إشراف هندسي دولي.

وأضاف أن نطاق الأعمال يشمل إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي (WWTP) بنظام برك الأكسدة، بسعة تصل إلى 22,000 متر مكعب/يوم بحلول عام 2040، كما سيتم ربط جميع شبكات مجموعة كرم عمران بمحطة المعالجة الجديدة، ويعتبر إنشاء المحطة ضروريًا نظرًا لتنفيذ شبكات الصرف الصحي في قرى الأشراف، كرم عمران، بير عنبر، وكلاحين أبنود.

وأشار إلى أن المحطة ستتكون من برك تثبيت النفايات، التي سيتم إنشاؤها من خلال أعمال الحفر والردم لتحقيق الأشكال المطلوبة للبرك اللاهوائية، البرك الترددية، برك الإنضاج، وبرك الحمأة، بالإضافة إلى البنية التحتية الداخلية، كما ستضم محطة المعالجة مبنى إداريًا يحتوي على مرافق للموظفين، معمل، غرفة تحكم، غرفة حراسة، وورشة عمل، إلى جانب الطرق الداخلية والممرات.

وسيتم تصريف المياه المعالجة عبر أنبوب بطول 13 كم إلى مصرف الشنهورية، وهو مصرف زراعي يقع جنوب غرب محطة المعالجة.

IMG-20250211-WA0001

IMG-20250211-WA0002