مبادرة بداية| نشاط مكثف لمديريات العمل بـ10محافظات

كشفت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن أهم الأعمال التي نظمتها مديريات العمل بالمحافظات المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية، يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف المباردة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وإلى أبرز الأنشطة:-

1- مديرية العمل ببني سويف

تسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي على التكييف والتبريد

قام أحمد معوض مدير مديرية العمل ببني سويف بتسليم شهادة إتمام التدريب على التبريد والتكييف لـ١٥ متدرب، وذلك بعد انتهاء مدة التدريب الذي استمر على مدار شهر ونصف بمركز التدريب المهني شرق النيل.

وأكد مدير المديرية على تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل بتوفير فرص عمل للشباب خريجي البرامج التدريبية، حيث سيعمل مكتب تشغيل بني سويف على توفير فرص عمل للمتدربين الراغبين في الحصول على فرص عمل بالمصانع والشركات داخل نطاق المحافظة.

2- مديرية العمل بأسيوط

ملتقى للسلامة والصحة المهنية بكلية الطب جامعة الأزهر

نظمت مديرية العمل بأسيوط ملتقى للسلامة والصحة المهنية بمقر كلية الطب جامعة الأزهر فرع أسيوط، وذلك بمشاركة 50 من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء لجنة جهاز السلامة بالإضافة إلى العاملين والفنيين بالكلية.

وأوضح علي سيد مصطفى مدير المديرية، أن تلك الملتقيات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل، بضرورة تكثيف الجهود من أجل تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء، فضلاً عن الحفاظ على صحة العامل، والسعي نحو تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية، مشيراً إلى أن محاضرات الملتقى تناولات موضعات السلامة والصحة المهنية، أهدافها ومبادئها، خطط الطوارئ والمخاطر البيئية في بيئة العمل.

جاء ذلك بحضور خالد مرغني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، الدكتورة عزة صلاح مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمستشفى ومحمد سمير مدير شركة ميتوري لصناعة أجهزة الإطفاء.

3ـ مديرية العمل بالإسماعيلية

جولة تفقدية لمديرية عمل الإسماعيلية لمصنعين بالقنطرة غرب

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية لعدد من المصانع بمدينة القنطرة غرب، شملت تفقد مصنع الكاراس للملابس الجاهزة ومصنع المصطفى لصناعة الجوارب، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فيما يخص تشغيل ذوي الهمم وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى المساواة بين الجنسين ووجود اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأوضح حسن رداد مدير عام المديرية، أن الجولة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتفعيل دور المديريات وأجهزتها والتواجد المستمر بين كافة العاملين في مختلف المنشآت، من أجل تعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن، حيث تم تقييم بيئة العمل في المصنعين والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والسلامة للعاملين، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن النتائج المتوقعة من هذه الزيارة هي جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الملابس الجاهزة بالمحافظة وخلق فرص عمل جديدة للشباب الباحثين عن عمل وتحسين مستوى المعيشة للأسر العاملة في هذا القطاع وتعزيز مكانة الإسماعيلية كوجهة جاذبة للاستثمار.

رافق مدير المديرية خلال الجولة محمد أنور مدير مكتب العمل بالقنطرة غرب، إبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة، سامية عبد السلام مديرة إدارة التفتيش العمالي وحمدي النجار مفتش تفتيش عمل.

4-مديرية العمل ببورسعيد

لقاء مع الشركات والعاملين بحقل "ظهر" للغاز الطبيعي بمنطقة غرب بورسعيد

نظمت مديرية العمل ببورسعيد زيارة ميدانية لحقل "ظهر" للغاز الطبيعي بمنطقة غرب بورسعيد، حيث تم الاجتماع مع الشركات والمقاولين العاملين في الحقل من أجل تعزيز علاقات العمل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.

وأكد عبد الونيس عبد الله مدير المديرية خلال الاجتماع على تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل بتتفيذ تلك الزيارات لمواقع العمل المختلفة من أجل حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة مع ضرورة إخطار الإدارة المختصة بالمديرية ببيانات العمالة غير المنتظمة والالتزام بالقرار ١٦٢ لسنة ٢٠١٩، إلى جانب تسجيل بياناتهم على المنصة الإلكترونية للاستفادة من المنح والرعايات المقدمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن وتحقق استقرار علاقة العمل مما يعود بالنفع علي اقتصادنا القومي.

كما أشار إلى أن هذه الزيارة الميدانية للحقل ظهر تهدف إلى تبادل الخبرات وتوفير بيئة عمل آمنة مستقرة تحفظ التوازن بين طرفي الإنتاج.

شارك في الزيارة لمياء محمود مدير إدارة الرعاية ،أمل يوسف مدير مكتب تفتيش بورسعيد، أحمد أبو المعاطي مدير مكتب علاقات عمل بورسعيد، نورا سمير مسئول مالي بالعمالة غير المنتظمة، رشا توفيق، محمد كثير، ومحمد أمين الباحثين بإدارة الرعاية والمفتشة نهى يوسف.

5- مديرية العمل بالقليوبية

حملة تفتيشية وندوة توعوية بشركة فابلوس سبورتس وير

نظمت مديرية العمل بالقليوبية ندوة توعوية وحملة تفتيشية بشركة فابلوس سبورتس وير للملابس الجاهزة بحضور عدد 200 عامل، وذلك من خلال وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ومكتب تفتيش شبرا الخيمة.

وأكد فوزي صابر، وكيل المديرية على تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل في مواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال وذلك من خلال الحملات التفتيشية والندوات التوعوية لحظر تشغيل الأطفال أو تدريبهم قبل إتمام التعليم الأساسي أو قبل إتمامه من العمر 18 عام، وذلك بالمهن التي تضر بصحتهم وسلامتهم.

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة شملت التوعية بمراعاة عدد ساعات تشغيل الطفل وحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية، مع مراعاة إجراء الفحص الطبي على الطفل قبل إلحاقه بالعمل أو التدريب على نفقة صاحب العمل وتوفير العلاج والتأمين على الأطفال ضد إصابة العمل والأمراض المزمنة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دعاء أحمد مديرة إدارة المرأة والطفل ورئيس وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والشيماء جمال مدير مكتب تفتيش شبرا الخيمة.

6ـ مديرية العمل بالمنوفية

تفقد 3 شركات بالمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم

قام عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية بزيارة تفقدية للمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، شملت تفقد شركات (JTI للأدخنة، نيدل كرافت للملابس والصعيدي للأدخنة) وهي كبرى المنشآت العاملة بالمنطقة. وأوضح مدير المديرية أن الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، بهدف التعاون مع القطاع الخاص في مجالات توفير فرص عمل جديدة للشباب والإعلان عنها عن طريق المديرية وتوجيه الإرشادات لكيفية تطبيق أحكام القانون، كما تم توجيه الدعوة للمشاركة في تنفيذ الندوات وملتقيات التوظيف التي تنفذها المديرية إلى جانب توجيه الدعوة للمشاركة في أسبوع السلامة والصحة المهنية الجاري الإعداد له.

كما وجه مدير المديرية الشكر لإدارة المنطقة على تقديم التسهيلات للمفتشين والتعاون في استقرار علاقات العمل في المنشآت العاملة في المنطقة.

جاء ذلك بحضور علا الباز مدير إدارة التدريب والتشغيل بالمديرية والكيميائي ومحمد عبد الله مدير إدارة السلامة والصحة المهنية.



7ـ مديرية العمل بالأقصر

المشاركة في ورشة عمل عن اللامركزية في مصر

شاركت مديرية العمل بالأقصر في ورشة العمل التي نظمتها وزارة التنمية المحلية ومحافظة الأقصر حول اللامركزية في مصر وخصوصا جنوب الصعيد، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر.

وأشار الدكتور هشام محمد عبد الله مدير المديرية إلى مشاركة المديرية بفعالية في الورشة، حيث تم عرض دور المديرية في دعم اللامركزية من خلال تحديث وتطوير آليات العمل في المديرية بما يتماشى مع مبادئ اللامركزية إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لبناء قدرات العاملين في مجال اللامركزية وتنفيذ المشاريع المحلية.

جاء ذلك بحضور نسرين محمد النجار مدير إدارة التدريب وأحمد عبد الراضي مدير الشؤون المالية والإدارية بالمديرية العمل.



8ـ مديرية العمل بكفر الشيخ

ندوة توعوية بمخاطر واشتراطات السلامة والصحة المهنية بشركة كهرباء سيمنز ببلطيم

نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بكفر الشيخ ندوة للتوعية بمخاطر ومعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشركة كهرباء سيمنز ببلطيم بمشاركة 45 عامل من العاملين بالشركة ومديري إدارات السلامة والصحة المهنية ومفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية بكفر الشيخ.

وقال الدكتور حسن هيكل مدير مديرية العمل بكفر الشيخ، أن الندوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، بالتواجد الميداني في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية والتعليمية والتجارية، خاصة المنشآت الحيوية من أجل التوعية بمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة وحماية مقدرات الوطن، مشيراًً إلى جهود المديرية لمتابعة استيفاء المنشآت لمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتوفير السلامة المهنية للعاملين حفاظًا على سلامة العاملين من أبناء الوطن وحماية مقدرات الدولة.

9ـ مديرية العمل بالوادى الجديد



ندوة توعوية عن اشتراطات السلامة والصحة المهنية لطلاب السكرتارية الطبية

نظمت مديرية العمل بالوادي الجديد ندوة توعوية عن اشتراطات السلامة والصحة المهنية لطلاب السكرتارية الطبية (التعليم المزدوج) وذلك على مدار يومين بالمركز الطبي بالخارجة. وأوضح أحمد طليب مدير عام المديرية أن الندوة تناولت موضعات السلامة والصحة المهنية لطلاب الصف الأول بمدرسة المروة الثانوية التجارية (تخصص السكرتارية الطبية)، والذين يتلقون تدريبهم بالمركز الطبي بالخارجة بالتنسيق مع إدارة التعليم المزدوج بمديرية التربية والتعليم، وبمشاركة بعض العاملين والإداريين بالمركز، حيث تناولت الدكتورة شيماء محمد عبد القوي مفتش السلامة والصحة المهنية موضوعات تعريف السلامة والصحة المهنية ،المخاطر المختلفة في بيئة العمل، المخاطر البيولوجية وكيفية الوقاية منها، قوانين السلامة والصحة المهنية، إصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية،خطة الطوارئ وكيفية إعدادها وتطبيقها وتجارب حياتية خاصة بالسلامة.

10ـ مديرية العمل بالجيزة

ندوة توعوية عن تصاريح العمل والعمل في الأماكن المغلقة بأبو رواش

عقد مكتب شمال الجيزة التابع لمديرية العمل بالجيزة، ندوة توعوية عن تصاريح العمل والعمل في الأماكن المغلقة، وذلك لعدد 21 عامل من العاملين بشركة أوراسكورليا أبو رواش، حاضر خلالها الكيميائي أحمد أمين مفتش المكتب.

وأوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، أن الندوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد محمد جبران وزير العمل، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية سواء الحكومية أو الخاصة من أجل توعية العمال في مواقع العمل.

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