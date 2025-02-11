جامعة عين شمس تطلق حملة للكشف المبكر عن أورام الثدي

تنظم جامعة عين شمس حملة للكشف المبكر عن أورام الثدي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك من خلال وحدة متنقلة خصصت لهذا الغرض.

تبدأ الحملة يوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025، في الحرم الجامعي (1)، أمام شبكة المعلومات، بالقرب من الباب الرئيسي، تحت إشراف إدارة رعاية العاملين في الجامعة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سعي الجامعة المستمر لتوفير الفحوصات الدورية ورفع الوعي بأهمية الكشف المبكر للحفاظ على صحة المرأة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وبإشراف اللواء أحمد لاشين، أمين عام الجامعة.