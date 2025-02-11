“اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية” يشارك بفاعلية في معرض فروت لوجسيتكا 2025

شارك الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، بفاعلية في معرض فروت لوجسيتكا 2025 ، خلال دورته الحالية، والتي عُقد بمدينة برلين في ألمانيا خلا الفترة من 5 الي 7 من فبراير الجاري وذلك بمشاركة اكثر من 90 شركة زراعية عارضة من كبرى الشركات المتخصصة في انتاج الحاصلات البستانية ومعظمهم من أعضاء الاتحاد وذلك ضمن الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة الوزير علاء فاروق وزير الزراعة و استصلاح الأراضي الذي تفقد جميع الاجنحة المصرية وتعرف علي التحديات والمشكلات التي يواجها المصدرين

وقال اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد، إن وزير الزراعة خلال المعرض وجه بالعمل علي الحل الفوري لجميع المشكلات التي تواجه المصدرين المصريين.

وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي استضافته سفارة جمهورية مصر العربية بدعوة من د محمد البدري سفير مصر في برلين بحضور جميع العارضين من المصدرين الزراعيين المصريين.

وأضاف "الشرقاوي" ان الاتحاد خلال المعرض حصل على فرص تصديرية الي دول رومانيا واسبانيا ولبنان، كما قام الاتحاد بزيارة جناح شركة HZPC الهولندية والذي يستورد منها تقاوي بطاطس سنوياً بعقد حصري يتم توزيعها على صغار المزارعين والشركات المصدرة بأسعار مناسبة

​وتم عقد لقاء مع شركة ايكلاند الامريكية التابعة لجامعة فلوريدا بحضور وزير الزراعة ورئيس الحجر الزراعى والاتفاق على قيام الاتحاد بتوزيع شتلات الفراولة حصرياً من الرتب الاولي، للمزارعين والشركات المصدرة للفراولة

وأشار رئيس الاتحاد الى انه نظراً لأهمية المعارض الدولية في زيادة الصادرات المصرية اتفق الاتحاد مع جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا) علي عمل جناح مشترك تطبيقا لبرتوكول التعاون الموقع معها لدعم صغار المصدرين لعرض منتجاتهم البستانية خلال المعارض القادمة على ان يتحمل الاتحاد وجمعية هيا نصف التكلفة للعمل على زيادة الصادرات وتنمية الحصيلة التصديرية المصرية.

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