وزيرة التضامن: 7.6 مليون أسرة استفادت من برنامج "تكافل وكرامة" حتى الآن

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أن 7.6 مليون أسرة استفادت حتى الآن من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث يستفيد حاليًا 4.7 مليون أسرة، معظمهم من النساء والأطفال. وأضافت أن 2.9 مليون أسرة تمكنت من الخروج من دائرة الفقر بفضل هذا الدعم.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الحصول على الدعم يتطلب الالتزام بشروط التعليم والصحة، موضحة أن العديد من المبادرات الصحية التي تم تنفيذها أسهمت في تقليل معدلات الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 50%.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي حضره عدد من المسؤولين المصريين والدوليين، حيث استعرضت مصر من خلال هذا الحدث دورها الريادي في مجال الضمان الاجتماعي وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى.