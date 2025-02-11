ads
الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزيرة التضامن: 7.6 مليون أسرة استفادت من برنامج "تكافل وكرامة" حتى الآن

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أن 7.6 مليون أسرة استفادت حتى الآن من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث يستفيد حاليًا 4.7 مليون أسرة، معظمهم من النساء والأطفال. وأضافت أن 2.9 مليون أسرة تمكنت من الخروج من دائرة الفقر بفضل هذا الدعم.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الحصول على الدعم يتطلب الالتزام بشروط التعليم والصحة، موضحة أن العديد من المبادرات الصحية التي تم تنفيذها أسهمت في تقليل معدلات الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 50%.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي حضره عدد من المسؤولين المصريين والدوليين، حيث استعرضت مصر من خلال هذا الحدث دورها الريادي في مجال الضمان الاجتماعي وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى.

التضامن الدعم النقدي تكافل وكرامة مجال الضمان الاجتماعي وزيرة التضامن مايا مرسي