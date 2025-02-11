محمود عصمت في زيارة مفاجئة للشركة المصرية لنقل الكهرباء

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة اجتماع مغلق مع المهندسة مني رزق رئيس مجلس إدارة الشركة، على هامش زيارته المفاجئة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسه المهندسة منى رزق.

خلال الاجتماع تم مناقشة سير العمل داخل الشركة، واستعراض التحديات والفرص المتاحة لتحسين الأداء وتحقيق أهداف الشركة في تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء.

كما تم التطرق إلى مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق المزيد من الاستدامة في القطاع الكهربائي، مؤكدًا أن الجولات الميدانية والوقوف على مواقع العمل ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف المرجوة في إطار استراتيجية الطاقة.