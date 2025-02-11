غدا.. عزاء شقيق الفنانة شهيرة بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين

تتلقى الفنانة شهيرة عزاء شقيقها وحيد حمدى، غداً الأربعاء، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين،

وكان شقيق شهيرة قد رحل عن عالمنا الأحد الماضى وتم تشييع جنازته أمس الاثنين من مسجد الحصرى فى 6 أكتوبر.

وشاركت الفنانة شهيرة وأسرتها وعمرو محمود ياسين ورانيا محمود ياسين ومحمود ياسين جونيور ومحمد رياض وعمر محمد رياض فى جنازة الراحل أمس الاثتين، ودخلت شهيرة في نوبة بكاء شديدة على شقيقها الراحل خلال أداء مراسم صلاة الجنازة

يذكر ان الكاتب عمرو محمود ياسين قد أعلن الأحد عن وفاة وحيد حمدي، شقيق والدته الفنانة القديرة شهيرة، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي بخالص الحزن والأسى وفاة خالي الحبيب الغالي، وحيد حمدى الذي وافته المنية والعزاء يوم الأربعاء في جامع الحامدية الشاذلية، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون