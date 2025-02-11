قصور الثقافة تصدر العدد الجديد من جريدة "مسرحنا"

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، العدد الإلكتروني الجديد "911" لجريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

ففي قسم "الأخبار والمتابعات" نتابع تفاصيل انطلاق عروض مسرح نوادي الطفل بمحافظة الشرقية، ويكتب حسن عبد الهادي عن العرض المسرحي"روح الصورة" المقدم على خشبة الهوسابير، وكذا تفاصيل عرض "تلك الليلة" المقرر عرضه على مسرح آفاق 19 فبراير الحالي.

ونتعرف مع تغريد حسن، على العروض المرشحة لمهرجان الفضاءات المتعددة بمسرح نهاد صليحة، و نطالع تفاصيل عرض "مش كده" للمخرجة ميريت ميشيل، والذي قٌدم على مسرح روابط.

فيما تقدم همت مصطفى تقريرا عن إصدارات مهرجان شباب الجنوب في دورته التاسعة، بجانب استعراض تفاصيل برنامج البيت الفني للفنون الشعبية و الاستعراضية.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" تجري صوفيا إسماعيل استطلاعا للرأي حول الدورة الرابعة لمهرجان فنون الأداء التي حملت اسم الفنان القدير صلاح السقا، و تسرد تفاصيل الحوار مع الكاتبة ياسمين إمام، الفائزة بالمركز الأول للنص المسرحي بجائزة ساويرس الثقافية.

وفي قسم "رؤى" يكتب ناصر العزبي عن مسرحية "حاجة تخوف.. عندما تتبدي خطايا الماضي أشباحا تخيفنا"، ويكتب دكتور محمود كحيلة عن مهرجان "الحلم المصري" لذوي الهمم الذي احتضنته عروس البحر المتوسط.

وفي قسم "نوافذ" تقدم نور الهدى عبد المنعم قراءة في مسرحية "لعنة طروادة" للكاتب وحيد أسامة، ويتجول بنا هشام عبد الرؤوف في شارع المسرح الروسي، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الأول من مقال "مساحات الوساطة.. استكشاف التهجين بين النص وعالم الجسم".

وفي ختام العدد، نقرأ للدكتور سيد علي إسماعيل، الجزء السابع من سلسلة النقد المسرحي السري والمجهول في مصر، بعنوان "سجل النصوص والتقارير والوثائق المسرحية في الفترة من 1986 حتى 1987".

جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي عن هيئة قصور الثقافة، وتضم هيئة التحرير، الكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسًا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسًا لقسم التحقيقات والحوارات، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني وليد يوسف.