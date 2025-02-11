قبل مواجهة الليلة.. تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك وفاركو

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفًا ثقيلا على نظيره فاركو، وذلك في تمام الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "استاد برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "نايل".

وشهد تاريخ مواجهات الفارس الأبيض مع فاركو تفوق الزمالك في 4 مباريات، من أصل 8 مواجهات، مقابل انتصارين لصالح نادي فاركو، وانتهت مبارتان بالتعادل.

ومن المتوقع أن يخوض كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حسام، حسام عبد المجيد،عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد السيد، محمود جهاد.

خط الهجوم: الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، أحمد مصطفى زيزو.

ويدخل فريق الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 23 نقطة، حصدهم من 12 جولة، حقق الفوز فى 7 جولات وتعادل فى أثنين، بينما تعرض للهزيمة في 3 مبارايات.

بينما يدخل فريق فاركو في المركز السابع برصيد 18 نقطة، حصدهم من 12 جولة حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 بينما تلقى الهزيمة في 4 جولات.

ويبحث الزمالك عن الظفر بالثلاث نقاط من أجل مصالحة جماهيره، بعد الأداء الغير مرضى أمام الإسماعيلي، في الجولة الأخيرة، رغم الفوز بهدفين نظيفين.

كما يسعى السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفارس الأبيض، لبناء فريق قوي في ظل الظروف التي يعاني منها فريق الزمالك في الآونة الأخيرة من بعض النقص في المراكز.