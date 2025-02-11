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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعيين الدكتور حسين رشاد مديرا عاما لمحميات مصر الشمالية

الدكتور حسين رشاد
الدكتور حسين رشاد
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أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، قرارًا بتعيين الدكتور حسين رشاد، مدير محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، مديرًا عامًا لمحميات مصر الشمالية.

 

تعيين الدكتور حسين رشاد مديرًا عامًا لمحميات مصر الشمالية

 

أعرب الدكتور حسين رشاد، عن سعادته لثقة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، مقدماً الشكر لها وللدكتور علي أبو سنه، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة، والمهندس محمد العيسوي، مدير عام محميات المنطقة الشمالية.

وأكد أنه سيسعى دائمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالحفاظ على البيئة والمحميات الطبيعية الموجودة بالمنطقة الشمالية.

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