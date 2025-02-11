النائبة هالة أبو السعد: مصر ليست تابعة ولن ترضخ لضغوط المساعدات الأمريكية

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتهديده بوقف المساعدات عن البلدين إذا رفضا استقبال اللاجئين، تعكس نهجًا استعماريًا بائدًا يتجاهل الحقائق التاريخية والسياسية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأوضحت النائبة هالة أبو السعد في بيان لها، أن التهديد بوقف المساعدات الأمريكية لمصر والأردن، فهو ورقة ضغط مرفوضة ولن تؤثر بأي شكل من الأشكال على القرارات السيادية لهذه الدول، قائلة: مصر ليست دولة تابعة، ولم تكن يومًا مرهونة بالمساعدات، فهي تمتلك من المقومات الاقتصادية والاستراتيجية ما يجعلها قادرة على مواجهة أي ضغوط خارجية، كما أن علاقاتها الدولية متعددة ومتوازنة، ولا تعتمد على طرف بعينه.

ولفتت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب الى أن هذه التصريحات تمثل استهانة بحقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة لفرض واقع جديد يخدم الاحتلال الإسرائيلي، دون أي اعتبار للسيادة الوطنية للدول العربية المعنية أو للمعاناة المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون تحت القصف والعدوان الإسرائيلي.

وأكدت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مصر، التي كانت ولا تزال ركيزة أساسية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، لا يمكن أن تقبل بأي حال من الأحوال بمثل هذه المخططات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري، مشيرة إلى أن الموقف المصري واضح وثابت منذ عقود، وهو رفض أي مشروعات من شأنها تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، باعتبار أن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.