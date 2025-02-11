إحالة مدير مدرسة السوينات بمطروح ومعلمين للتحقيق

واصلت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، جولاتها التفقدية المفاجئة لمتابعة انتظام الدراسة وتفقد مسار العمل بمدارس الساحل غرب المحافظة ومتابعة تدشين مبادرة مدرستي "تكتب وتقرأ بطلاقة"، وذلك بحضور ثروت المهدي مدير إدارة التعليم الابتدائي.

وتابعت وكيل الوزارة شرح المعلمين بالفصول أثناء الحصص الدراسية بمدارس منطقة القصر وأم الرخم والسوينات. وأجرت خلال جولتها بالفصول التعليمية حوارا مثمرا مع أبنائها الطلاب أكدت لهم ضرورة الانتظام في الحضور للمدرسة يوميا كونها تمثل الأساس فى العملية التعليمية، والتى تخرج منها العلماء والنجباء في كافة المجالات قائلة لهم "إذا أردتم التفوق والنجاح فعليكم بالحرص على الانتظام بالحضور لمدرستكم والإستفادة من خبرات المعلمين".

وتطبيقا لسياسة الثواب للمجيدين والعقاب للمقصرين والمتكاسلين قررت مدير المديرية إحالة مدير مدرسة السوينات للتعليم الأساسي وبعض المعلمين لجهات التحقيق للإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية المنوطة بهم وللإهمال الإداري.

ووجهت نادية فتحي، وكيل إدارة مطروح ومسئولي التعليم الابتدائي والإعدادي بالإدارة؛ بتكثيف التواجد والمتابعة الميدانية بكافة مدارس القرى والنجوع التابعة للإدارة لضمان تحقيق الانضباط الإداري ومتابعة تنفيذ البرامج الإثرائية اللغوية الخاصة بالمبادرة التعليمية في سبيل تحسين مستوي القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية.

مدير تعليم مطروح تتابع العملية التعليمية

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