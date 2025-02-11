المشدد 3 سنوات لسائق في تعاطي الحشيش بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن المشدد 3 سنوات في تعاطي الحشيش المخدر والترامادول بمنطقة المطرية.

وكشف تقرير الطبي احتواء عينة الدم المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم أثناء مرور دورية أمنية حيث حاول الهرب وبضبطه عثر بحوزته علي جوهر الحشيش المخدر والترامادول في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا بقصد التعاطي.

وبتفتيش المتهم وجد معه كيس أسود بداخله مواد مخدرة، وهاتف جوال وبمواجهته أقر بإحرازه للجواهر المخدرة بقصد التعاطي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

