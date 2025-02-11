محافظ القاهرة يفتتح معرض أهلا رمضان بالحديقة الدولية في مدينة نصر

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة معرض أهلا رمضان، الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالحديقة الدولية بحي شرق مدينة نصر لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تتراوح بين 25 %؜ إلى 30 %.

جاء ذلك بحضور المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بنشر معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافى لضمان توافر كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم، ومحاربة الغش التجاري، ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية، ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وأشار محافظة القاهرة أن هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل معارض أهلا رمضان لضمان عدم استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ ونشرها بجميع أحياء العاصمة، مشيرًا إلى أن المعرض يتوافر به كافة السلع الأساسية خاصة الأرز والزيت، والسكر، والدقيق، والمكرونة، واللحوم، وياميش رمضان، والبقوليات، والزيوت، والتمور، والعسل، والمخللات.

كما تفقد محافظ القاهرة داخل معرض أهلا رمضان معرض الحرف التراثية والذي تنظمه المحافظة في إطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ووصولها إلى الأسواق، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها.