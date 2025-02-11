وزير الصحة: نظم الضمان الاجتماعي ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار الاقتصادي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن الضمان الاجتماعي يمثل دعامة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وأوضح أن تطوير نظم الضمان الاجتماعي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا لضمان كفاءة واستدامة أكبر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية لتشمل فئات أوسع من المجتمع.

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته في افتتاح النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، أن الرعاية الصحية تُعد جزءًا أساسيًا من منظومة الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن ضعف الرعاية الصحية قد يدفع المواطن القادر إلى دائرة الفقر.

كما أكد أن الإدارة الفعالة والتطوير المستمر للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يسهمان في تحسين الأداء وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها.

ويعقد المؤتمر، الذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين عن 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة.

ويهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات العاملة في مجال الضمان الاجتماعي، من خلال ورش عمل متخصصة تسلط الضوء على التجارب المبتكرة للدول المشاركة.