إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببنها

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بكوبري 15 مايو بمدينة بنها، في محافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر للعلاج، واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي أعلى كوبري 15 مايو ببنها، مما أدى إلى إصابة عددًا من المواطنين وحدوث شلل مروري بالطريق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 4 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة سوزوكي في مدينة بنها بمحافظة القليوبية أعلى كوبري 15 مايو.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتم رفع تلفيات الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.