محافظ بني سويف يفتتح مشروع إعادة تأهيل 80 منزلًا بقرى ناصر

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، مشروع إعادة تأهيل 80 منزلاً بمركز ناصر، تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين جمعية الأورمان وشركة المراسم الدولية، والذي نفذته الجمعية ضمن خطتها لتطوير القرى وتحسين بيئة السكن فيها، في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية تحت مظلة المبادرة الرئاسية" حياة كريمة".

وجاء ذلك بحضور شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ممدوح حلمي وربيع محمد مديري جمعية الأورمان ببني سويف، مدحت جابر مدير المتابعة بشركة المراسم الدولية، وبعض قيادات ومسؤولى الوحدة المحلية والتضامن بناصر.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ عددا من المنازل_ بقرية الزيتون التي شهدت مراسم افتتاح المشروع، وتضمنت أعمال التطوير إعادة تأهيل ورفع كفاءة، من حيث استكمال ارتفاع المنازل، والتعريش "عروق ، ألواح، أبلاكاش، طبقة لياسة اسمنتية" وتركيب نجارة أبواب ونوافذ، وصلات سباكة ومياه وكهرباء داخلية ومحارة من الداخل والخارج ورفع كفاءة الحمامات وتشطيبها وتركيب سيراميك للحوائط والأرضيات ودهانات داخل وخارج وتركيب سلالم، حيث بلغ إجمالي المنازل المطورة 80 منزلا ( 40 بقرية الزيتون+ 40 بقرية الرياض).

وأعرب المحافظ عن حرصه مشاركة الأهالي فرحتهم بمنازلهم، مثمنا التعاون البناء والشراكة الهادفة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز دور المشاركة المجتمعية ، لافتا إلى أن توفير سكن كريم أحد محاور وأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لاسيما وأن الزيتون والرياض من القرى التي شهدت تنفيذ حزمة من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، مشيدا بجهود الأورمان باعتبارها أحد أبرز الكيانات المجتمعية الرائدة الموقعة على وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي التي أطلقتها المحافظة كأول وثيقة تستهدف تعزيز وتنظيم و العمل الأهلي والتطوعي.

وأكد مسؤول الأورمان، أن الجمعية تُرحب بالتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات الاقتصادية لدعم وتنمية القرى في محافظات الجمهورية عامة والصعيد بشكل خاص، وذلك في إطار مشروع الأورمان لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا لتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومن خلال التعاون مع كافة الشركاء في هذا المجال لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجا في أفضل صورة ممكنة.