نائب الرئيس الأمريكي: إدارة ترامب ستضمن بناء أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي في بلادنا

قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون خاليًا من التحيز الأيديولوجي، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب ستحافظ على مسار النمو المؤيد للعمال في مجال الذكاء الاصطناعي

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، "نحتاج إلى نظام يعزز تطوير الذكاء الاصطناعي وليس شيئا يخنقه".

وتابع، أن إدارة ترامب ستضمن بناء أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعتقد أن التنظيم المفرط قد يقتل صناعة الذكاء الاصطناعي.

وأردف، نائب الرئيس الأمريكي، بأن القوانين الأمريكية ستحافظ على تكافؤ الفرص بين الشركات التكنولوجية الكبيرة والصغيرة.