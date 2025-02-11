القوات المسلحة تنظم زيارة إلى الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الاستفادة من "الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة" في تطبيقات ومنظومات كافة الجهات الحكومية بالدولة، نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من مستشارى مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلى أحد مراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المسئولة عن استضافة ومعالجة وتحليل البيانات الخاصة بمجلس الدولة.

بدأت الزيارة بعرض تقديمي عن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وما تتضمنه من أحدث التقنيات التكنولوجية من منصات تحليل البيانات والذكاء الإصطناعي، فضلاً عن الموقف التنفيذي لاستضافة بيانات مجلس الدولة، دعماً لرؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ في التحول الرقمي، كما تم الإعلان عن بدء برامج التدريب المكثفة للفرق الفنية والكوادر بمجلس الدولة للتدريب على جميع خصائص تطبيق التقاضى الالكتروني تمهيداً لتعميم العمل به بكافة الدوائر والمحاكم، ويخدم التطبيق جميع المتعاملين مع مجلس الدولة من قضاة و متقاضين ومحامين وموظفين بما يضمن تحقيق عدالة ناجزه.

وألقى اللواء أركان حرب هاني محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة كلمة أكد فيها على الالتزام بتقديم كافة سبل الدعم الفني و التقني لتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية وتطوير منظومة العدالة الإلكترونية، مشيداً بدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فى تحقيق التحول الرقمي عبر توفير التدريب والتأهيل اللازمين للكوادر المعنية.

وأشاد المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة بالجهود المبذولة من كافة فرق العمل التابعة لإدارة الإشارة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي تعبر عن الإخلاص والتفاني في أداء العمل.

و أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق التحول الرقمي والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة.