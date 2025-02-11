رئيس الوزراء الكندي تعليقا على رسوم ترامب: ردنا سيكون حازما وواضحا

علق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوم جمركية، قائلًا: "إن رد بلاده سيكون حازمًا وواضحًا، وستدافع عن العمال الكنديين"، وذلك حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس الإثنين، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم، ما يوسع صراعاته التجارية، لتشمل قطاع المعادن في موجة جديدة من الحماية من واشنطن.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تحويل كندا للولاية الأمريكية الـ51 "أمر حقيقي" ويرتبط بالموارد الطبيعية الغنية في البلاد، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام.