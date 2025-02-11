بمشاركة قطبي الكرة.. مواعيد مباريات حسم اللقب بدوري الكرة النسائية

تنشر “البوابة نيوز” جدول دوري القسم الأول الكرة النسائية لموسم 2024-2025 للمنافسة على اللقب بطل الدوري الجاري.

حيث تبدأ مباريات القسم الأول يوم 25 فبراير لتنتهي يوم 2 مايو المقبل، حيث تتنافس الأندية العشرة الأولى في جدول الترتيب على اللقب، بينما يتنافس سبعة أندية على البقاء من الهبوط بعد انسحاب دلفى ومركز شباب الأميرية.

وكانت اقيمت قرعة المرحلة الثانية لدوري القسم الأول الكرة النسائية لموسم 2024-2025، يوم الخميس الماضي الموافق 6 فبراير بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة اليوم، عن مواجهة (الأهلى × زد، مودرن سبورت × المعادى واليخت، بيراميدز × وادى دجلة، البنك الأهلى × الزمالك، توت × المقاولون العرب)، فى الأسبوع الأول ضمن المرحلة الثانية من البطولة للمنافسة على اللقب.

و أسفرت القرعة للمرحلة الثانية للمتنافسين على البقاء وتحديد المراكز من الـ11 وحتى الأخير عن مواجهة بالم هيلز والطيران، بينما يلعب إنبى مع الجونة فيما يواجه اتحاد بسيون فريق الاتحاد السكندرى، أما المصرى فيحصل على راحة وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول الذي ينطلق يوم السبت المقبل وتقام جميع المباريات فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا على ملاعب الأندية المذكورة أولًا.