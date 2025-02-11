مجلس الشباب المصري ينفذ النسخة الخامسة من "نموذج محاكاة محليات مصر" بقنا

أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء بمجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المحليات تمثل العمود الفقري للتنمية المجتمعية، مشددًا على أهمية إعداد جيل جديد من الشباب القادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في تحسين الخدمات المحلية ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

وجاء ذلك عقب تنفيذ مجلس الشباب المصري النسخة الخامسة من "نموذج محاكاة محليات مصر" بمحافظة قنا، في اطار جهود مجلس الشباب المصري لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية وتعزيز قدرات الشباب المصري للمشاركة بفاعلية في عملية الإصلاح والتنمية في الدولة المصرية .وذلك بمركز شباب مدينة العمال، بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف مراكز وأقسام المحافظة، في إطار رؤية المجلس لدعم وتأهيل القيادات الشبابية في جميع أنحاء الجمهورية.

وافتتح الفعالية عمار محمد، رئيس اللجنة التنظيمية للنموذج وعضو الأمانة الفنية لمجلس الشباب المصري، حيث أكد في كلمته على أهمية نشر ثقافة المحليات بين الشباب، وتعزيز وعيهم بأدوار المجالس المحلية.

كما أشاد سيد حامد، أمين اتحاد عمال قنا والأقصر، بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس الشباب المصري في تمكين الشباب بالصعيد، مؤكدًا أن تعزيز دور المحليات يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وإعداد كوادر شبابية قادرة على قيادة العمل المحلي.

وتضمن التدريب عددًا من المحاضرات والجلسات التفاعلية، حيث قدم الدكتور وجيه صادق، المشرف العام للنموذج، جلسة تدريبية حول كيفية الترشح للمحليات، والمهارات الأساسية التي يحتاجها المرشح، وأسس بناء حملات انتخابية ناجحة، مع التأكيد على أهمية معرفة مصادر القوة والتأثير في المجتمع.

كما تناول المستشار مصطفى خلف، خلال جلسة أخرى، الجوانب القانونية للمحليات، موضحًا أهمية الموازنة المحلية في الدستور المصري ودورها في تعزيز الخدمات العامة، مشيرًا إلى أن الإدارة المحلية تمثل حجر الزاوية في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وفي ختام الفعالية، أكدت أحلام القاضي، منسقة الفعالية وعضو مجلس الشباب المصري بمحافظة قنا، أن إطلاق هذا النموذج في المحافظة يعكس التزام المجلس بتأهيل الشباب ليكونوا عناصر فاعلة في منظومة الإدارة المحلية، مشددة على أهمية استمرار هذه الجهود في مختلف المحافظات لضمان إعداد أجيال قادرة على قيادة العمل المحلي والمساهمة في تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة.