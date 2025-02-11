جهاز الرياضة للقوات المسلحة يستقبل وفدا من المجلس الدولي للرياضة العسكرية.. صور

استقبل اللواء أ ح محمد عزازى العسال، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وفد من المجلس الدولى للرياضة العسكرية، وذلك لمتابعة الإستعدادات النهائية لإستضافة جمهورية مصر العربية بطولة العالم العسكرية للفروسية " مصر 2025 " والمقرر إقامتها خلال شهر مايو المقبل على ملاعب نادى فروسية القوات المسلحة بالقيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

جاء ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم المنظومة الرياضية والمشاركة فى إستضافة كبرى البطولات الرياضية على أرض مصر.

بدوره أشاد الوفد بما شاهدوه خلال الزيارة من صروح رياضية متكاملة تم تصميمها وفقاً لأسس ومعايير علمية تضاهى أحدث المنظومات الرياضية فى العالم , مؤكدين أن بطولة العالم العسكرية للفروسية " مصر 2025 " ستكون نسخة فريدة فى النواحى التنافسية والفنية إنعكاساً لما لمسوه من تخطيط متميز للبطولة وإجراءات تنظيمية على أرقى مستوى لإظهار البطولة بالمظهر المشرف .