الصفقات الجديدة تقود التشكيل المتوقع للزمالك أمام فاركو

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، ضيفًا ثقيلاً على نظيره فاركو، وذلك فى تمام الخامسة من مساء اليو الثلاثاء، على ملعب "استاد برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "نايل".

ومن المتوقع ان يخوض كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حسام، حسام عبد المجيد،عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد السيد، محمود جهاد.

خط الهجوم: الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، أحمد مصطفى زيزو.

ويدخل فريق الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 23 نقطة، حصدهم من 12 جولة، حقق الفوز فى 7 جولات وتعادل فى أثنين، بينما تعرض للهزيمة فى 3 مبارايات.

بينما يدخل فريق فاركو فى المركز السابع برصيد 18 نقطة، حصدهم من 12 جولة حقق الفوز فى 5 وتعادل فى 3 بينما تلقى الهزيمة فى 4 جولات.

ويبحث الزمالك عن الظفر بالثلاث نقاط من اجل مصالحة جماهيره، بعد الأداء غير المرضى أمام الإسماعيلى، فى الجولة الأخيرة، رغم الفوز بهدفين نظيفين.

كما يسعى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفارس الأبيض، لبناء فريق قوى فى ظل الظروف التى يعانى منها فريق الزمالك فى الآونة الأخيره من بعض النقص فى المراكز