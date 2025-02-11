الجيزة: قطع المياه عن مركز أطفيح لمدة 8 ساعات الجمعة المقبل

أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أفادت بوجود تسريب مفاجئ في خط مياه الشرب قطر 800 مم الخرساني الخارج من محطة مياه أطفيح.

وأوضحت المحافظة أنه سيتم قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 14/2/2025 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 15/2/2025، وذلك لتنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: (مركز أطفيح بالكامل باستثناء جزيرة الكريمات - الحجارة - كفر الشيخ سعد).

وقد وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالتوقيتات المعلنة، والعمل على إنجاز أعمال الصيانة والإصلاح بسرعة لضخ المياه إلى المناطق المتأثرة.

كما أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة، وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، وفي حال الحاجة إليها، يمكن الاتصال على الخط الساخن 125.