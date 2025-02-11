الصحة الفلسطينية: الاحتلال يتعمد عرقلة سفر الحالات المرضية عبر معبر رفح البري

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال يتعمد عرقلة سفر الحالات المرضية عبر معبر رفح البري، موضحة أن عددا من الحالات المرضية التي حصلت على الموافقة للسفر يتم إبلاغها بالرفض يوم السفر أو رفضها مباشرة ورفض المرافق في وقت متأخر.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن ضمن قائمة مرضى اليوم تم رفض سفر حالة مرضية لطفل مريض بالسرطان عمره 16 عامًا ورفض سفر مرافق لمريض آخر بالسرطان.

وتابعت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الحالات التي ستغادر اليوم 53 حالة وهو أقل من العدد المطلوب السماح له بالمغادرة والمحدد بـ150 مريضا وجريحا.