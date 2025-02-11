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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يتعمد عرقلة سفر الحالات المرضية عبر معبر رفح البري

غزة
غزة
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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال يتعمد عرقلة سفر الحالات المرضية عبر معبر رفح البري، موضحة أن عددا من الحالات المرضية التي حصلت على الموافقة للسفر يتم إبلاغها بالرفض يوم السفر أو رفضها مباشرة ورفض المرافق في وقت متأخر.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن ضمن قائمة مرضى اليوم تم رفض سفر حالة مرضية لطفل مريض بالسرطان عمره 16 عامًا ورفض سفر مرافق لمريض آخر بالسرطان.

وتابعت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الحالات التي ستغادر اليوم 53 حالة وهو أقل من العدد المطلوب السماح له بالمغادرة والمحدد بـ150 مريضا وجريحا.

الصحة الفلسطينية الحالات المرضية السرطان الصحة القاهرة الاخبارية