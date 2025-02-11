ads
الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الحبس 3 سنوات مع الشغل لعاطل في حيازة سلاح ناري بالسلام

صورة أرشيفة
صورة أرشيفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل في حيازة سلاح ناري، وذخيرة واستعراض القوة بمنطقة السلام. 
وكان قسم شرطة السلام تلقى معلومات تفيد قيام شخص بالتشاجر وإصابة شخص، وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين قيام المتهم بحيازة سلاح ناري، والتشاجر وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر على سلاح ناري، وذخيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

حيازة سلاح نارى السلام محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة السلام