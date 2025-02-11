الحبس 3 سنوات مع الشغل لعاطل في حيازة سلاح ناري بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل في حيازة سلاح ناري، وذخيرة واستعراض القوة بمنطقة السلام.

وكان قسم شرطة السلام تلقى معلومات تفيد قيام شخص بالتشاجر وإصابة شخص، وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين قيام المتهم بحيازة سلاح ناري، والتشاجر وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر على سلاح ناري، وذخيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

