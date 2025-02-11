تنشيط حركة التصدير بواسطة الرورو في دمياط

أناب اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اللواء بحري أحمد حمدي عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل ورئيس لجنة تنسيق إجراءات تشغيل خط الرورو الرابط بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي لترؤس اجتماعًا موسعًا مع محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، بحضور ممثلي ثلاث شعب تجارية معنية بالتصدير، وهي شعبة المصدرين، وشعبة الخضار والفاكهة، وشعبة مستخلصي الجمارك، و المهندس إسلام حسنى ممثل شركة بأن مارين الشركة المشغلة للخط الملاحى بمصر.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة سبل تنشيط حركة التصدير ، وتحفيز المصدرين ورجال الأعمال للاستفادة من التسهيلات الممنوحة للتعامل عبر خط "الرورو" الذي يعد نقطة انطلاق للبضائع المصرية إلى الأسواق الأوروبية وتعظيم الاستفادة منه في تعزيز التبادل التجاري بين مصر وأوروبا، بالإضافة إلى استعراض عدد من الاستفسارات المطروحة من المصدرين و تقديم الإجابات عنها إلى جانب توضيح التسهيلات المقدمة لزيادة حجم الصادرات المصرية.

وأكد اللواء بحري أحمد حمدي على أهمية خط "الرورو" بميناء دمياط، نظرًا لما يتمتع به من مزايا في سرعة الإجراءات وتسهيل نفاذ البضائع إلى السوق الاوروبية ، مما يمنحه ميزة تنافسية مقارنة بالموانئ الأخرى.

كما أشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به الغرفة التجارية ، مؤكداً دعم هيئة الميناء لكافة الجهود المبذولة لتطوير بيئة العمل وتعزيز التعاون مع المجتمع التجاري.

وقد أكد الجانبان على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، وأهمية استمرار التنسيق بين الغرفة التجارية وهيئة ميناء دمياط والجهات المعنية لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمصدرين.



يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص هيئة ميناء دمياط على تعزيز دورها كمركز لوجستي متكامل، داعم لتيسير حركة الصادرات المصرية في إطار التعاون المشترك بين هيئة ميناء دمياط والغرفة التجارية بالمحافظة لدعم حركة التجارة وتيسير عمليات التصدير.