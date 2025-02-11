"البوابة نيوز" تكشف كواليس أزمة اتحاد الكرة مع مسار بسبب منتخب الكرة النسائية

غابت لاعبات فريق الكرة النسائية الأول لنادي مسار، عن حضور المعسكر الخاص بمنتخب الكرة النسائية والذي تم أقامته على مدار الايام الماضية بتاريخ 7 -8 -9 فبراير 2025، وعليها ترددت أنباء عن امتناع اللاعبات عن حضور المعسكر بشكل متعمد وإرسال نادي مسار عدة اشتراطات لحضور اللاعبات لمعسكر المنتخبات.

وكانت قد من ضمن هذه الاشتراطات مشاركة كافة لاعبات الفريق في المنتخب وكذلك إقامة معسكر المنتخب على ملعب النادي.

أزمة بين اتحاد الكرة ومسار بسبب “خطاب”

وعلمت "البوابة نيوز" من مصادرها داخل نادي مسار، أن الأزمة جاءت بسبب أرسال الاتحاد المصري لكرة القدم خطاب استدعاء اللاعبات بتاريخ مغلوط عن التاريخ الرسمي الذي تم إرساله لكافة الأندية،حيث تم إرسال خطاب لكافة الاندية بالحضور والالتزام بالمعسكر المغلق يوم 7 فبراير الماضي، في المقابل أرسلخطاب لنادي مسار مساء يوم الثلاثاء الموافق يوم 4 فبراير باستدعاء 9لاعبات من النادي والالتزام بداية من يوم 11 فبراير بمعسكر مركز المنتخبات بمدينة 6 أكتوبر وحتى يوم 26 فبراير المقبل.

وكان اللاعبات الـ 9 المستدعيات هن :مهيرة علي ونور عبد الواحد السيد وعهد طارق و أيه حنيش وحبيبة صبري وأميرة محمد وحلا مصطفى وياسمين عبد العزيز ومايا إيهاب لمواجهتي رواندا في تصفيات إفريقيا.

وعليها قامت إدارة النادي بمنح اللاعبات إجازة قصيرة بعد مباراتهم الآخيرة يوم الاربعاء الموافق 5 فبراير في الدوري أمام مودرن سبورت والتي انتهت بفوز مسار بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعليها قامت بعض اللاعبات بالسفر لمدنهن المختلفة.

على أن يرجع اللاعبات يوم الاثنين الموافق 10 فبراير للانتظام في التدريب مع النادي ويحضر مع المنتخب حسب الخطاب يوم 11 فبراير، دون وجود أى تعنت من امتناع حضور اللاعبات.

الاتحاد أخطر اللاعبات بالموعد الصحيح عبر الواتس أب

لتفأجى اللاعبات بمخاطبة مسؤولي الاتحاد لهم بشكل غير رسمي عن طريق رسالة صوتية مرسلة عبر مجموعة منشئة على تطبيق المحادثات "whats app" صباح الخميس الموافق 6 فبراير الماضي للمطالبة بحضورهم صباح يوم الجمعة الموافق 7 فبراير لاختبارهن واختيار 24 لاعبة من بين الـ 34 لاعبة المستدعيات.

وتوجه اللاعبات بإخطار النادي بهذه المرسلات، وعليها قام نادي مسار بمخاطبة الاتحاد مرة آخرى، بأن هناك تضارب من الاتحاد بشأن المواعيد، واستياء مسؤولي النادي من دعوة لاعبات الفريق لفترة اختبارات وهو أمر لا يليق بلاعبات حققن منذ أشهر معدودات أول ميدالية مصرية في تاريخ الكرة على المستوى القاري، علاوة على أن النادي بطلا لجميع المسابقات المحلية للموسم المنصرم ومتصدر لمسابقة الدوري المصري في الموسم الحالي.

كما اشتمل الخطاب ايضا على تقديم كافة سبل الدعم للمنتخب الوطني وارسال اللاعبات في الموعد المحدد في خطاب الاتحاد وقبل أسبوع كامل من الموعد الرسمي المحدد من الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات الوطنية والذي يبدأ في 17 فبراير .

لاعبات مسار يلتزمن بحضور معسكر المنتخب اليوم

وأضافت مصادر بنادي مسار، أنه لا يوجد أي نية لعدم حضور اللاعبات، بل أن اللاعبات التزموا اليوم بحضور المعسكر المغلق كما هو محدد له خطاب الاتحاد.

كما أن الاتحاد قام بمخاطبة النادي بشكل غير رسمي مرة آخرى بالاخطار باستبعاد الحارسة آية حنيش وعدم حضورها للمعسكر اليوم ضمن اللاعبات المستدعيات، وعليها طالبت إدارة مسار بارسال مخاطبة رسمية للنادي، وقام الاتحاد مساء أمس الاثنين بمخاطبة اللاعبة لاخطارها على أن يتم ارسال خطاب رسمي آخر باللاعبات الـ 8 المستدعيات.

وأشارت المصادر، أنه بالفعل اللاعبات الـ 8 التزموا اليوم بالحضور للمعسكر والتواجد للمشاركة فيه.

منتخب الكرة النسائية أمام رواندا يوم 21 فبراير

الجدير بالذكر، أن منتخب السيدات سيواجه رواندا ذهابًا وإيابًا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب العام المقبل.

وكان الاتحاد الرواندي لكرة القدم قد حدد الثالثة عصر يوم 21 فبراير المقبل (بتوقيت البلدين) موعدًا لمباراة الذهاب بين المنتخب الرواندي للسيدات ونظيره المصري في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل، على أن تُقام المباراة في ملعب كيجالي بيليه المغطى بالنجيل الصناعي.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة الرواندية يوم 17 فبراير، و تُقام مباراة العودة بين الفريقين في ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في السادسة مساء يوم 25 فبراير المقبل.