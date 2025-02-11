“المركزي للمبيدات” ينظم ورشة عمل حول المبيدات والصادرات الزراعية

نظم المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل حول المبيدات والصادرات الزراعية بجامعة عين شمس.

يأتي ذلك لدعم التعاون بين معاهد المركز ومعاملة المركزية مع الجهات العلمية والجامعات والمشاركة الفعالة في هذه الفاعليات ،فقد تم تنظيم ورشة عمل تحت عنوان "المبيدات والصادرات الزراعية" بكلية الزراعة، جامعة عين شمس.

جاءت الورشة برعاية الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات الزراعية بوزارة الزراعة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين في مجال المبيدات الزراعية.

وتتضمنت أهداف الورشة مناقشة الدور الحيوي للمبيدات في دعم الصادرات الزراعية المصرية، مع التركيز على ضمان الجودة والالتزام بالمعايير الدولية لتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية. كما تناولت الورشة آليات الرقابة على تداول المبيدات والتحديات المرتبطة بها.

وفي هذا الإطار، ألقت الدكتورة هالة أبو يوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات، محاضرة تحت عنوان "دور المعمل المركزي للمبيدات في تحقيق إشراف الدولة على تداول المبيدات في الصادرات الزراعية المصرية"، حيث استعرضت جهود الدولة في الرقابة والتفتيش على المبيدات لضمان توافقها مع المعايير الدولية ومتطلبات الدول المستوردة.

وشهدت الورشة حضور عدد من مدراء المعاهد والمعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى أساتذة المبيدات بكلية الزراعة، وأعضاء لجنة المبيدات الزراعية، مما أتاح فرصة للتبادل العلمي والنقاش حول أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال المبيدات الزراعية.

تاتي أهمية هذة الورشة في دعم الصادرات الزراعية، وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية، حيث تلعب المبيدات دورًا أساسيًا في تحقيق معايير الجودة والسلامة المطلوبة في الأسواق العالمية. وتساهم مثل هذه الفعاليات العلمية في تعزيز الوعي بأهمية تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الزراعي المصري.

وفي الختام أكدت الورشة أهمية استمرار التعاون بين الجهات البحثية والرقابية لضمان سلامة المنتجات الزراعية وتعزيز مكانتها التنافسية عالميًا، مع التوصية بتكثيف الجهود البحثية والتدريبية لضمان الإستخدام الآمن والفعال للمبيدات في القطاع الزراعي.