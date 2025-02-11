"غرفة القاهرة" التجارية تنظم معارض "أهلا رمضان" وتدعم غزة بـ3 ملايين جنيه

عقد مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، برئاسة أيمن العشري، اجتماع طارئ لمناقشة عدد من القضايا المهمة، أبرزها الاستعدادات لتنظيم معارض "أهلًا رمضان" في مختلف مناطق محافظة القاهرة، بالإضافة إلى اعتماد 3 ملايين جنيه لدعم أهالي غزة.

ووافق مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية بالإجماع على إقامة عدد من معارض "أهلًا رمضان" في مختلف المناطق بالمحافظة، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

كما أكد المجلس أن هذه المعارض يتم تنظيمها بشكل مجاني للعارضين، مما يتيح لهم تقديم خصومات كبيرة على الأسعار، تصل إلى 30%.

كما شدد المجلس على أهمية التوزيع الجغرافي العادل لهذه المعارض لضمان وصولها إلى أكبر شريحة من المواطنين، خاصة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا.

كما قرر مجلس الإدارة استمرار المتابعة اليومية لكافة التفاصيل المتعلقة بإقامة هذه المعارض، مع الاستمرار في متابعة عملية البيع والتوزيع خلال فترة إقامتها، لضمان توافر السلع الأساسية والموسمية بأسعار مناسبة.

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن هذه المعارض تأتي في إطار المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجا، حيث تهدف إلى تقليل حلقات التداول وزيادة المعروض من السلع، مما يساهم في تحقيق توازن سعري في الأسواق.

وأضاف أن معارض "أهلًا رمضان" التي أقيمت خلال السنوات الماضية ساهمت بشكل ملحوظ في ضبط الأسواق واستقرار الأسعار.

كما أشار إلى أن هذا العام سيشهد عروض مخفضة تتراوح بين 20% و30% على مختلف السلع الأساسية.

يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة القاهرة.

من جانبه، أوضح العشري أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة. وستشمل معارض "أهلًا رمضان" جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون يوميًا، مثل الأرز، الزيوت، المكرونة، السكر، منتجات الألبان، اللحوم الحمراء، والدواجن، مما يضمن توافر السلع بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

كما وافق مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية على اعتماد مبلغ 3 ملايين جنيه لدعم أهالي غزة، وذلك عبر المساعدات التي تقدمها الدولة المصرية من خلال معبر رفح، حيث أكد أعضاء مجلس الإدارة أن هذا القرار يعكس التزام الغرفة بدورها المجتمعي والإنساني، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.