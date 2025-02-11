تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامجا تدريبيا حول تعظيم الاستفادة من فائض الإنتاج بالتصنيع

نفذ معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) برنامج تدريبي بعنوان "تدريب وتصنيع منتجات الجزر والبرتقال لزيادة القيمة المضافة" لـ 100 متدرب بقرية العونة - مركز ساحل سليم محافظة أسيوط خلال الفترة من 4/2/2025 وحتى 11/2/2025.

يأتي هذا بناءً على توجيهات وزير الزراعة المهندس علاء فاروق، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية بتقديم الدعم الفني والتقني ونقل الخبرات وتنمية قدرات صغار المزارعين والعاملين في قطاع التصنيع الغذائي.

وأشار الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد إلى أن شجرة البرتقال من الأشجار المعمرة ويتم الحصول على الإنتاج منها في العام الثالث بعد زرعتها، كما أن هناك أنواع كثيرة من البرتقال، تشتهر محافظات الصعيد بزراعة البرتقال البلدي والسكري وأبوسره ويتميز بطعم جيد، أما البرتقال البلدي يكون طعمه مائلا للملوحة قليلا ويستخدم في العصائر.

وأوضح عرفات، أن البرتقال غني بفيتامين (ج) وله خصائص قوية مضادة للأكسدة ويدعم الجهاز المناعي وينظم الجهاز الهضمي ويحمي صحة القلب وله خصائص وقائية ضد السرطان ويقي من فقر الدم ويزيد من امتصاص الحديد، أما الجزر فينتمي إلى الخضروات الجذرية، ويعد أحد أكثر أنواع الخضروات تميزا وغنى بالعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، مثل دعم وظيفة الجهاز المناعي، وتحسين صحة العين، وتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض، ويحتوي الجزر على نسبة عالية من الماء، وبعض الكربوهيدرات، والقليل جدا من البروتين والدهون، ويعد مصدرا جيدا للعديد من الفيتامينات والمعادن.

وأكد الدكتور عاطف عشيبة، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن المعهد يحرص على تقديم الدعم الفني لتنمية قدرات ومهارات صغار المزارعين لزيادة القيمة المضافة لمحاصيلهم الزراعية وتشجعيهم على إقامة المشروعات الصغيرة في مجال التصنيع الغذائي.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعظيم الاستفادة من ثمار الجزر والبرتقال نظرا لما لهم من فوائد غذائية وصحية عالية حيث تم التدريب على تصنيع عصائر طبيعية مبسترة من ثمار الجزر والبرتقال الطبيعة، وتصنيع مخاليط من العصائر لتدعيم وتحسين القبول العام، تصنيع مربى الجزر (قطع مبشور الجزر أو مهروس الجزر سهلة الفرد)، تصنيع مربى الجزر المدعمة بعصير البرتقال، وتصنيع مربى الجزر منخفضة المحتوى من السكريات، وتصنيع مربى البرتقال، وتصنيع المخللات من الجزر الخام وقشور البرتقال، وتصنيع شبيه قمرالدين المصنع من (المشمش) عن طريق استخدام خليط من مهروس الجزر ولب البرتقال وتجفيفه أو حفظة بالتجميد.

وقام بالتدريب الدكتور أيمن سيد دياب، باحث أول بقسم تكنولوجيا الحاصلات البستانية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية - مركز البحوث الزراعية.

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