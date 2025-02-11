"أمن القليوبية" يشن حملة مكبرة على البؤر الإجرامية بشبرا الخيمة

شنت الأجهزة الأمنية في القليوبية عدة حملات أمنية مكبرة، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية استهدفت حائزي المواد المخدرة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، واللواء فؤاد الطيب، حكمدار أمن القليوبية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 76 قضية تم خلالها ضبط 76 متهماً، حيث ضُبط أكثر من 5 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، وأكثر من 3 كيلوجرامات من مخدر الهيروين، وكمية من مخدري البودر والآيس.

كما تم ضبط 3 بنادق خرطوش، و15 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و4 قطع سلاح أبيض.

وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على الجهات المختصة بالتحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المخالفات.