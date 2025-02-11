"مدير تعليم سنورس" مسابقة الرائد المثالي لبناء شخصية المتعلم بنقابة المعلمين

نظم توجيه التربية الاجتماعية بإدارة سنورس التعليمية بمحافظة سلسلة من المسابقات بمقر نقابة المعلمين بسنورس، شمل مسابقة الرائد المثالي والتي تشمل المراحل التعليمية المختلفة، وذلك في إطار توجيهات وتعليمات الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم ورشا يوسف وكيلة المديرية.

وتفقد عصام النعيمي مدير عام إدارة سنورس التعليمية بمحافظة الفيوم انطلاق مارثون مسابقات التربية الاجتماعية التي تم انطلاقها مثل مسابقة الرائد المثالي.

وجاء ذلك بحضور محمد عبد التواب مدير المتابعة وجيهان عبد الله موجه أول التربية الاجتماعية وهالة حسن مسئول الاتحادات الطلابية وموجهي وأخصائي التربية الاجتماعية بالمدارس، تحت شعار:

تهدف المسابقة إلى تعزيز روح القيادة والمسؤولية بين الطلاب، وتنمية قدراتهم على اتخاذ القرار والعمل الجماعي، إلى جانب ترسيخ القيم الإيجابية وبناء شخصية المتعلم وفقًا لمعايير حديثة تواكب تطورات العملية التعليمية.

تحظى المسابقة بدعم كبير من المديرية، التي تسعى إلى تحفيز الطلاب على الإبداع والتميز، وإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بروح إيجابية وتفكير واعٍ.

ويحرص دائمًا مدير تعليم سنورس على تبادل الحوار مع الاخصائيين الاجتماعيين وتحفيزهم وتشجيعهم على المشاركة في كافة الفعاليات والمسابقات وذلك لتنمية المهارات لتحقيق منتج تعليمي مميز في جميع المجالات.

وفي نهاية المتابعة قدم خالص الشكر والتقدير إلى توجيه التربية الاجتماعية والشكر موصول إلى الموجهين والأخصائيين الاجتماعيين وشكر خاص إلى مديري المدارس المشاركة وإلى أبنائنا الطلاب.

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