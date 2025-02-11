مصرع عاملين إثر سقوطهما من أعلى سقالة بعقار تحت الإنشاء في دمنهور

لقي عاملين بناء مصرعهما في الحال، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطهما من أعلى سقالة بعقار تحت الإنشاء بشارع عبد السلام الشاذلي بمدين دمنهور في البحيرة، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سقوط سقالة بعمال ببرج سكنى تحت الإنشاء بشارع عبد السلام الشاذلى بدائرة قسم شرطة دمنهور ووجود متوفين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والإطفاء، وتبين من المعاينة سقوط سقالة خشبية من الطابق الثامن وعليها عاملين أرضا.

أسفر الحادث عن وفاة كلا من "محمد عبود أحمد حسبه"، 45 عاما، عامل مبيض محارة ومقيم بعزبة سعد التابعة لقسم دمنهور، "محمد إبراهيم عبد السلام الوكيل"، 39 عاما ومقيم منشية الحوفي عامل مبيض محارة، وتم التحفظ على الجثتين داخل مشرحة مستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.



