"صحة غزة" تتهم إسرائيل بعرقلة سفر المرضى لتلقي العلاج

اتهمت وزارة الصحة في قطاع غزة إسرائيل بمنع المرضى "عمدا" من مغادرة القطاع عبر معبر رفح الحدودي.

وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عددا من المرضى الذين حصلوا على موافقة العبور تم منعهم من العبور في يوم السفر أو رفض السماح لمرافقيهم بالعبور في وقت متأخر.

وأضافت أن فتى يبلغ من العمر 16 عاما ويعاني من مرض السرطان مُنع من العبور اليوم، كما مُنع مرافق لمريض آخر بالسرطان من العبور.

وأضافت الوزارة أن "عدد الحالات التي ستغادر اليوم 53 حالة، وهو أقل من 150 مريضا ومصابا يسمح لهم بالخروج".