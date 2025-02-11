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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. الزمالك يحل ضيفًا على فاركو

الزمالك
الزمالك
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تتجه أنظار عشاق الفارس الأبيض نحو ملعب "استاد برج العرب"، في تمام الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، ضيفًا على نظيره فاركو، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "نايل".

ويدخل فريق الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 23 نقطة، حصدهم من 12 جولة، حقق الفوز في 7 جولات وتعادل فى اثنين، بينما تعرض للهزيمة فى 3 مبارايات.

بينما يدخل فريق فاركو فى المركز السابع برصيد 18 نقطة، حصدهم من 12 جولة حقق الفوز فى 5 وتعادل فى 3 بينما تلقى الهزيمة في 4 جولات.

ويبحث الزمالك عن الظفر بالثلاث نقاط من اجل مصالحة جماهيره، بعد الأداء الغير مرضى أمام الإسماعيلي، في الجولة الأخيرة، رغم الفوز بهدفين نظيفين.

كما يسعى السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفارس الأبيض، لبناء فريق قوى في ظل الظروف التى يعانى منها فريق الزمالك فى الآونة الأخيرة من بعض النقص في المراكز.

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