البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 4.6 مليار دولار

أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 33 مليار يوان (حوالي 4.6 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.5%.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى معقول.

وفي سياق منفصل.. أظهرت بيانات أصدرتها مديرية بكين للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين بالمدينة خلال يناير الماضي ارتفع على أساس شهري وعلى أساس سنوي، معاكسا الانخفاض المسجل خلال الشهر الأسبق.

وأرجعت المديرية هذا الارتفاع إلى كفاية العرض في السوق والازدياد المستمر للطلب الاستهلاكي للسكان تأثرا بالعطلة خلال يناير الماضي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض الأغذية والخدمات.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر المستهلكين بنسبة 1.2 % خلال يناير الماضي من الانخفاض المسجل خلال الشهر الأسبق، والبالغ نسبته 0.1%.

وفي سياق آخر قال بنك التنمية الصيني إنه أصدر 1.53 تريليون يوان (حوالي 213.37 مليار دولار أمريكي) في شكل قروض للبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد في عام 2024.

وأشار البنك إلى أن القروض منحت لمجالات البنية التحتية الرئيسية مثل التحديث الصناعي وتنمية المناطق الحضرية والأمن القومي.

وعزز بنك التنمية الصيني دعمه للتمويل المتوسط والطويل الأجل في العام الماضي، وساعد في دفع تنفيذ المشاريع الـ102 الرئيسية المدرجة في الخطة الخمسية الـ14 للبلاد (2021-2025).

