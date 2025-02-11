رئيسة المفوضية الأوروبية تتعهد برد "حازم ومناسب" على رسوم ترامب الجمركية

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، برد "حازم ومتناسب" من الأوروبيين على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم، معربة عن أسفها الشديد لهذا القرار.

وأكدت فون دير لاين، في بيان نقل راديو "فرنسا الدولي" اليوم مقتطفات منه، أن "الرسوم الجمركية غير المُبرَّرة المفروضة على الاتحاد الأوروبي لن تظل دون رد وأنها ستؤدي إلى تدابير مضادة حازمة ومتناسبة".

بدوره، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن دول الاتحاد الأوروبي سترد "بشكل جماعي".

وفي خطاب مثير للجدل، كان الرئيس الأمريكي قد أعرب عن عزمه فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي ليصبح التالي في قائمة الدول المُستهدَفة بتلك الرسوم بعد المكسيك وكندا والصين؛ إذ تطرق ترامب أكثر من مرة إلى خطط لفرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنها ستعزز الصناعات المحلية وتعالج العجز التجاري.

يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين صرحت في وقت سابق بأن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد في حال نفّذ دونالد ترامب تهديداته بشأن فرض رسوم جمركية، إلا أنها أشارت إلى ضرورة أن تكون بروكسل عملية للغاية وأن تجلس على طاولة الحوار عند الضرورة، مؤكدة استعدادها لإجراء محادثات قوية مع واشنطن بشأن التجارة.

