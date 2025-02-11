محافظ مطروح يهنئ السيسي بليلة النصف من شعبان

بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ليلة النصف من شعبان.

وجاء في نص البرقية: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وذكرى تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام استجابة لدعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.. سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي".

وأضاف: "فخورون بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافة المحن نحو التقدم والازدهار".

كما بعث محافظ مطروح برقيات تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية بهذه المناسبة الدينية الجليلة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.