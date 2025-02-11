وزير الإسكان يصل إلى تنزانيا لتفقد الأعمال في سد "جوليوس نيريري"

وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منذ قليل، إلى العاصمة التنزانية، دار السلام، قادما من غينيا، بعد زيارة شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين، وعقد عدة اجتماعات مع المسؤولين الاكواتوريين.

وتوجه الوزير والوفد المرافق له، لتفقد الأعمال بسد "جوليوس نيريري"، الذي ينفذه التحالف المصري "المقاولون العرب- السويدى إلكتريك"، يرافقه السفير شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندسة إلهام السرجانى، مساعد المشرف على مكتب الوزير، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك.