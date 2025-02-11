رئيس "التأمين الاجتماعي": الابتكار ضرورة لضمان أنظمة حماية أكثر كفاءة وفاعلية

أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الابتكار لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لضمان أنظمة حماية اجتماعية أكثر كفاءة وفاعلية.

وأوضح أن المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي يمثل فرصة لمناقشة سبل تحسين وصول الفئات الأكثر ضعفًا إلى أنظمة الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات العمل لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للمجتمع.

وأشار عوض، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة الأولى من المؤتمر الذي تستضيفه القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الابتكار يعد أداة محورية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية.

كما شدد على أهمية بناء شراكات قوية بين الدول والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة تدعم استدامة أنظمة الضمان الاجتماعي عالميًا.

ويشهد المؤتمر، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، مشاركة واسعة من ممثلي 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة، ويتضمن جدول أعماله ورش عمل متخصصة لاستعراض التجارب الابتكارية في مجال التأمين الاجتماعي، وتبادل الخبرات حول أحدث الممارسات، والتحديات التي تواجه الأنظمة التأمينية، وسبل تعزيز استدامتها لضمان توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.