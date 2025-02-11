ننشر اعترافات مدير إدارة المحلات بحي مصر الجديدة في استغلال وظيفته وتقاضي رشوة

استمعت جهات التحقيق لأقوال مدير إدارة المحلات بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة، والمتهم باستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.

واعترف المتهم بالواقعة أنه تقاضي رشاوي مالية تجاوزت 100 الف جنيه مقابل إصدار تراخيص للمحال التجارية الخاصة بشركة خاصة مقابل التغاضي عن كونها مخالفة لشروط السلامة المهنية ولا تصلح للاستخدام

وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة، وذلك لاستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.

والقت قوات الأمن القبض علي المتهم حال تقاضيه مبلغ الرشوة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهم واستكمال التحقيقات.