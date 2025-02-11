محافظ الفيوم: 45 مشروعًا لرصف الطرق وتركيب الإنترلوك بتكلفة 125.3 مليون جنيه

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الموقف التنفيذي لمشروعات رصف الطرق بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024 /2025.

وقال محافظ الفيوم، إن إجمالي تكلفة مشروعات الرصف المدرجة بخطة العام المالي الحالي 2024 /2025 بلغ 125 مليون و308 آلاف و750 جنيها، تشمل 45 مشروعاً بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بإجمالي 17,460 كم، و53380 متر مربع للإنترلوك.

وأوضح "الأنصاري" أنه تم الانتهاء من رصف طريق إطسا، من كوبري مفارق إطسا تجاه حلفا بطول 2,1 كم، وتركيب الانترلوك بالحارات المتفرعة من شارع السلخانة بمدينة الفيوم، ضمن أعمال الخطة، كما تم استلام الموقع والسبر في إجراءات طرح مشروع تركيب انترلوك شارع بجوار صيدلية البحراوي بإطسا، وتركيب الانترلوك بكلٍ من شارع الجمهورية وتفرعاته، وشارع مستشفى السلام وتفرعاته، وشوارع الاستراحة وأرض الشريف، وشارع المحلج بمدينة طامية، فيما يجري العمل على قدم وساق بكافة المشروعات الأخرى المدرجة بالخطة والتي تتراوح نسب تنفيذها بين 10 إلى 70 %.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024 /2025 تشمل في مدينة الفيوم، رصف شارع من بحر ترسا حتى خلف كلية التربية، وشارع سوبر ماركت شهد المتفرع من عباس العقاد حتى مدرسة نفيسة الحصري، وشارع أحمس بحي غرب بداية من شارع أحمد شوقي حتى شارع كلية الزراعة، ورصف شوارع منطقة مساكن المهندسين بكيمان فارس، شارع نجم الدين والشوارع المحيطة به من ميدان التدريب حتى مساكن الكيمان، وكذا رصف شارع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة مدخل مساكن التعاونيات حتى تقاطع يوسف وهبي، وإعادة رصف شارع التعاونيات بداية من تقاطع يوسف وهبي مروراً بخلف مساكن غرب التعاونيات حتى بيت الطالبات، ورصف شوارع منطقة مساكن الحادقة خلف عمارة الأوقاف بميدان الفنية، ورصف شارع شلتوت بجوار مديرية التربية والتعليم، والشارع الموازي للسكة الحديد بداية من أسفل الكوبري العلوي بجوار مدرسة النهضة حتى حي شرق، ورصف شارع موازي لشارع السلخانة الرئيسي، وتركيب إنترلوك بشارع الملعب المتفرع من شارع ولي الصالحين، وشارع أبو العينين بالنويري خلف مجلس المدينة والشوارع المتفرعة منه.

كما تشمل الخطة بمركز أبشواي، رصف طريق مصرف النجارة بقرية العجميين بداية من المقابر حتى كوبري أبو صير، وطريق المورده/ شربا/ المرج، وتركيب إنترلوك بشارعي محمد للبطاريات، والبسيوني، بمنطقة الشونة، وشوارع كفر عمرو، وطنطاوي، والبياني، ومسجد الشيخ محجوب بمنطقة كفر عمرو، وتركيب إنترلوك بشوارع الملك الصالح، وجميلة الشافعي، وحضانة الأستاذة مها، ومسجد المنشية الشرقي، والمرور، بمنطقة المنشية.

وفي مركز سنورس، رصف طريق الرفيع حتى السياحي، ورصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية، من خلال رصف شارع ذكي فانوس من الإسكان ربطاً على شارع السلخانة، وطريق مطرطارس مفارق أبو كليب مروراً بالمعهد الأزهري للفتيات، وأبو النور تجاه مفارق أبو كليب، وتركيب إنترلوك بالحارات المتفرعة من مساكن محسن طنطاوي، والحارات المتفرعة من شارع الصهريج"شارع البحر" بدايه من بنزينة التعاون حتى شبكه الكهرباء، والحارات المتفرعة من شارع السلخانة.

كما تشمل الخطة، رصف طريق النزلة بداية من موقف النزلة حتى مفارق مصرف العمل، ورصف طريق الوادي مدخل النزلة/ السنجأ، وطريق مصرف العمل بقرية الربع إلى سويقة النزلة بمركز يوسف الصديق، كما تشمل رصف طريق بنزينة حلفا تجاه إطسا، وتركيب إنترلوك بشارع مدخل مدرسة التجارة الثانوية، وشارع مدخل سنترال إطسا، وشارع الإدارة الصحية، وشارع إدارة الشئون الاجتماعية بإطسا.

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