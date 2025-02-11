انطلاق أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

ومن المقرر وفقا لجدول الأعمال يناقش المجلس خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 399 وحتى 464).

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

كما يحيل المجلس 23 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير مقدمة من بعض النواب لاقتراحات برغبات لتقديم خدمات أو إزالة معوقات أو شكاوي عامة لأهالي دوائرهم الانتخابية، وتم مناقشتها باللجنة وأصدرت بشأنها توصيات.