حماس: الباب مفتوح لإطلاق سراح الأسرى في الموعد المحدد إذا احترمت إسرائيل التهدئة

قالت حركة حماس الفلسطينية، إن الباب لا يزال مفتوحًا لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في الموعد المحدد إذا مارس الوسطاء ضغوطا على إسرائيل لاحترام بنود الاتفاق.

وكانت الحركة الفلسطينية قد أعلنت أنها ستؤجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المقرر يوم السبت حتى إشعار آخر بسبب انتهاك إسرائيل لشروط وقف إطلاق النار.

وأثار الإعلان تصريحات قاسية، خاصة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن "الجحيم سوف يندلع" إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى.

وقالت حماس إنها "ستبقي الباب مفتوحا لتنفيذ عملية التبادل في موعدها إذا التزم الاحتلال بالتزاماته".

وأضافت أنها عمدت إلى الإعلان عن ذلك قبل خمسة أيام من الموعد المقرر للإفراج عن الأسرى من أجل إعطاء الوسطاء الوقت الكافي للضغط على إسرائيل لاحترام شروط التهدئة.