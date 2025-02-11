إسرائيل تُعلن وفاة أحد الرهائن المفرج عنهم من غزة مؤخرًا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، وفاة أحد الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم مؤخرًا من جانب حماس في صفقة تبادل الأسرى.

وقال بيان صادر عن ما يسمى "الكيبوتس" إن رجل إسرائيلي مسن اختطفه حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 توفي اليوم.

وأضاف البيان: "تلقينا نحن أعضاء الكيبوتس، هذا الصباح نبأ وفاة صديقنا العزيز، شلومو منصور، 86 عامًا، الذي اختطف من منزله في كيبوتس كيسوفيم خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو أحد اليهود صاحب الأصول العراقية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن "قرار تأكيد وفاته استند إلى معلومات استخباراتية تم جمعها في الأشهر الأخيرة".

ويعد منصور، أحد مؤسسي كيبوتس كيسوفيم، تم اختطافه من حظيرة دجاج أثناء هجوم حماس على جنوب إسرائيل، وتمكنت زوجته مازال منصور، التي عاش معها 60 عاماً، من الفرار من الهجوم، ولهما خمسة أبناء.